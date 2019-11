As autoridades policiais do Acre foram acionadas na tarde deste domingo, dia 3, para averiguar um acidente envolvendo dois veículos taxis já no km 15 sentido Epitaciolândia/Xapuri. As informações ainda estão sendo levantadas, mas, dão conta que algumas pessoas saíram feridas e conduzidas para o hospital de Brasiléia, onde foram atendidas com ferimentos leves.

Os veículos, um VW/Up, placas NAF 3615 e outro VW/Polo, placas MZW 7153, sofreram danos nas latarias. Um chegou a sair da BR enquanto o outro ficou com sua lateral direita bastante danificada.

Segundo foi apurado, um dos veículos seria de Epitaciolândia e o outro de Xapuri. O registro da Polícia Militar, o condutor do taxi Polo, identificado por Edivaldo de Jesus Freires (27), teria invadido a contramão, indo se chocar contra o outro, dirigido por Paulinelle Silva Rodrigues (41).

O taxi modelo Polo chegou a sair da BR, caindo em um barranco. Também foi apurado pelos que no momento do acidente, estava chovendo muito. Três dos passageiros deram entrada no hospital com pequenos ferimentos, sendo atendidos e liberados alguns momentos depois.

