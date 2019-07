A vítima foi acionada por volta das 20 horas para uma corrida e pouco depois dos passageiros entrarem no veículo, anunciaram o assalto.

Uma mulher foi presa e outros cinco suspeitos continuam foragidos após tentarem roubar o carro de um taxista que fazia plantão na noite dessa quinta-feira, 11, no município de Sena Madureira. A vítima foi acionada por volta das 20 horas para uma corrida e pouco depois dos passageiros entrarem no veículo, anunciaram o assalto. Foi então que o taxista decidiu fazer uma manobra arriscada. Jogou o veículo no pátio da Delegacia Geral de Policia e pulou do carro.

Ao ver a cena, um policial civil atirou contra os criminosos e uma equipe da Polícia Militar passou a seguir o veículo. Os bandidos abandonaram o carro e saíram correndo em direção a um matagal no conjunto Canizio Brasil, próximo a Rodoviária.

“Pensei que não iria sair vivo da situação, pois todos estavam armados e um chegou a dizer que iria me amarrar e colocar dentro do porta-malas. Não vi alternativa a não ser jogar o carro no pátio da Delegacia e me jogar”, disse o taxista na delegacia.

Com ajuda de um drone, a polícia conseguiu localizar uma das mulheres menor de idade envolvidas na ação. Ela foi detida e levada à delegacia. Os demais continuam foragidos. Durante procura, a polícia também localizou uma escopeta, munições e um capuz que teria sido utilizados no crime. A PM continua realizando buscas para capturar os demais envolvidos.

