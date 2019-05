Blog do Evandro Cordeiro

O experiente deputado estadual Luiz Tchê (PDT) é o novo líder do governo na Assembleia Legislativa. Parlamentar de quarto mandato e maior figura do PDT no Acre, Tchê disse agora mesmo (06), ao Blog do Evandro Cordeiro que começou a trabalhar já esta manhã “porque tem muita para acontecer no Acre que depende da Assembleia Legislativa”.

____________

Ele disse que vai colocar toda a sua experiência à disposição dessa tarefa para ajudar o governador Gladson Cameli (Progressistas) a tocar o projeto da esperança.

____________

“O povo tem muita expectativa e nós precisamos ajudar o governador a tocar o projeto dele para mudar o Acre”, afirmou.

Comentários