Técnica avalia rival do Rio Branco-AC no Brasileiro Feminino A-3 e opina sobre regulamento: “Injusto”

— Conheço pouca coisa do Barcelona. As informações que tenho é que estão treinando desde fevereiro, tem umas oito jogadoras que são de alguns estados e tem uma estrutura boa. A expectativa é tentar passar por essa primeira batalha — destaca.

A treinadora não gostou do regulamento da competição que possibilita a eliminação do segundo confronto caso o time visitante vença por três ou mais gols de diferença. Ela considera ‘injusto’ esse critério.

Rio Branco-AC e Barcelona-RO se enfrentam a partir das 15h (de Brasília), no estádio Florestão, na capital acreana. O jogo de volta, se houver, será no dia 18 deste mês no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO), no mesmo horário.