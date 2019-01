O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação, emitiu nota pública sobre os transtornos no sistema de serviços digitais do Estado, na madrugada desta quinta-feira, 3.

O comunicado informa que duas baterias do Centro de Datas, conhecido em inglês por Data Center, foram furtadas nas primeiras horas desta quinta-feira. Além disso, os criminosos cortaram os cabos dos geradores de energia, que causando a interrupção no funcionamento dos serviços digitais.

A nota afirma que, “diante do acontecido, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Gestão Administrativa uniram esforços para a tomada das providências necessárias para o restabelecimento dos serviços, por meio de uma manutenção para passagem direta de energia aos equipamentos”.

De acordo com o secretário Anderson Abreu de Lima, titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia, “a princípio, não foi registrado perda de dados do Estado e que os técnicos do servidor do Estado estão em fase de análise sobre a real situação do Data Center”.

Por isso, a previsão é a de que o sistema seja restabelecido até as 13h30 desta quinta-feira.

NOTA PÚBLICA

Na madrugada desta quinta-feira, 3 de janeiro de 2019, o gerador de energia do Data Center, da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT) teve duas baterias furtadas, além de cortados os cabos do gerador de energia, causando transtornos no fornecimento de energia do servidor onde situa-se o núcleo de rede de internet, e, consequentemente o funcionamento dos serviços digitais do Estado, como os portais das Secretarias de Estado, as Autarquias, a Agência de Notícias, o Diário Oficial, entre outros.

Diante do acontecido, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) uniram esforços para tomada das providências necessárias para o restabelecimento dos serviços, por meio de uma manutenção para passagem direta de energia aos equipamentos.

Está sendo realizada uma perícia pelo Instituto de Criminalística do Estado no gerador de energia do Data Center e um alinhamento do nível de segurança, para resguardar com todo rigor necessário os equipamentos de sistemas de todas as Secretarias de Estado.

O secretário Anderson Abreu de Lima, titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia, informou que, a princípio, não foi registrado perda de dados do Estado e que os técnicos do servidor do Estado estão em fase de análise sobre a real situação do Data Center.

A previsão é que o sistema seja restabelecido até as 13h30 desta quinta-feira.

Secretaria de Comunicação do Estado do Acre

