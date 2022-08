Tecnologia embarcada e capacitações pautam reunião entre Sejusp e Associação dos Militares

Cumprindo agenda de trabalho, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 15, o presidente da Associação dos Militares do Estado do Acre (AMEAC), sargento PM Kalyl Moraes de Aquino, e o tesoureiro da associação, cabo PM David Landim da Cunha. Assuntos relacionados aos avanços tecnológicos ofertados às forças de segurança acreanas predominaram no encontro.

Sobre o uso de câmeras corporais (equipamentos acoplados à farda dos policiais, permitindo o registro em áudio e vídeo), o secretário Paulo Cézar esclareceu que estas estão em fase de teste de concepção, a fim de que a contratação futura permita a aquisição do equipamento que atenda as necessidades do serviço, bem como se adeque ao uniforme e equipamentos utilizados atualmente pela forças de segurança locais. Na oportunidade, os representantes da AMEAC foram convidados a participar do grupo social, que tem contribuído para a avaliação do equipamento testado.

O titular da Sejusp explicou, ainda, o funcionamento das novas ferramentas tecnológicas utilizadas, no âmbito do estado do Acre, para a prevenção e o combate à criminalidade. “Sem dúvidas, um importante fator para o fortalecimento das atividades finalísticas e constitucionais”.

Ainda durante a reunião, o secretário Paulo Cézar e os representantes de classe discutiram sobre a importância das constantes capacitações para o profissional da segurança pública, cujos resultados são notados, principalmente, quando este se encontra em período folga. Nesse sentido, o titular da Sejusp destacou os cursos de Sobrevivência Policial e de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate.

Armamentos, viaturas e avanços no sistema de radiocomunicação, no âmbito das forças de segurança do Acre, completaram a pauta da visita institucional, que aconteceu na sede da Secretaria. Na oportunidade, Paulo Cézar esteve acompanhado da secretária adjunta da pasta, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira, e de assessores técnicos.

Especificamente sobre o alcance da radiocomunicação, o secretário destacou que os trabalhos para a ampliação da cobertura da rede rádio digital na capital estão bem adiantados, com a instalação de torres para atender as regiões da Transacreana (já instalada no 1º BPM), Segundo Distrito e parte alta da cidade, “garantindo cobertura integral à referida rede”. Instalações e aquisições das demais ferramentas para garantir a funcionalidade das três torres já estão contratadas por parte da Sejusp.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários