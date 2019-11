Quatro televisores apreendidos pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) dentro de unidades prisionais do Acre foram doados nessa quinta-feira, 21, para o Educandário Santa Margarida, em Rio Branco. Segundo o Iapen, “além de excederem o limite permitido, os televisores não apresentavam notas fiscais”.

Agora, os aparelhos serão utilizados nas dependências da instituição, para auxiliar nos cuidados das crianças e proporcionar momentos de descontração. O Educandário é uma instituição sem fins lucrativos referência no acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos sob medida de proteção. Atualmente, conta com o apoio e auxílio da sociedade e de outras instituições para a manutenção de seus serviços.

O presidente do Iapen, Lucas Gomes, afirmou que poder ajudar o Educandário com esses materiais é ressignificar o papel do instituto, que não atua apenas de forma punitiva, mas também se preocupa com a responsabilidade social. “Partimos do princípio de que cada cidadão é corresponsável pela construção da sociedade e que atitudes solidárias representam o carinho e preocupação com o outro”, disse.

Com informações da Assessoria

