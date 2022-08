Temendo ação de facções criminosas, Acre solicita presença das Forças Armadas para os 22 municípios

A equipe atual campeão brasileense de futsal 2022 um dos melhores campeonatos e mais disputados do Acre, a Associação Esportiva São Paulo Acreano (AESP), estreiou com o pé direito em mais um desafio dessa vez, a nível estadual no sábado, 27, em Rio Branco na primeira partida válida pela V Copa TV Gazeta de Futsal 2022.

A equipe da regional do Alto Acre enfrentou o Nacional Acreano da capital, e saiu perdendo por 1 a 0 no primeiro tempo. Mas na segunda etapa voltou com outra postura, dominou a partida e conseguiu virar com Sacolinha, Ângelo Meireles e Alexsandro saindo vencedora. Agora à equipe do interior joga a segunda partida pelo empate para avançar para a segunda fase da competição.

Com jogadores de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Placido de Castro e Rio Branco a AESP é um projeto promissor que vem ganhando simpatizantes e já acumula mais de 4 mil seguidores nas redes sociais além de expandir os horizontes participando de competições municipais e agora estadual.

A equipe representa o município de Epitaciolândia e conta com o apoio da Prefeitura do município, Panificadora Isabelly, Capital Equipamentos, VIP Android Acessorios, Digital Focus – Marketing Digital, Rei das Baterias e Best Madureira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários