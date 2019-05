O ex-presidente Michel Temer foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para a sala de Estado Maior do Comando de Policiamento de Choque, no centro da capital paulista. A mudança foi feita após decisão da juíza Caroline Figueiredo, substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. A magistrada atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente.

De acordo com os advogados de Temer, o local para onde o emedebista foi levado está de acordo com as características exigidas pela lei para prisão de ex-presidentes.

Preso pela primeira vez em 21 de março deste ano, Temer é réu em seis processos judiciais. Ele cumpre prisão preventiva por conta do processo que diz respeito a denúncias do delator José Antunes Sobrinho, dono da empreiteira Engevix. O empresário contou à Polícia Federal que pagou um milhão de reais em propina ao ex-ministro Moreira Franco, com o conhecimento de Temer.