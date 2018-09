Os candidatos a governador do Acre, Gladson Cameli, e a vice-governador, Major Rocha, seguiram apresentando propostas para retomar o desenvolvimento e o crescimento do estado, no programa eleitoral de rádio e televisão, nesta segunda-feira (03).

Logo no início, o produtor rural, Francisco Haroldo dos Santos, aparece relatando as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do campo no estado. “Às vezes, a gente planta, colhe mas não consegue levar pra vender porque não tem estrada. Perdemos tudo”, explicou Santos.

O agronegócio é a principal fonte de riqueza e renda do país. Segundo a revista Exame, estados vizinhos como Pará, Amazonas, Rondônia e até Roraima vão ter uma crescimento maior que o do Acre em 2019.

Conforme o candidato a governador, há condições da produção acreana conquistar o país. Mas, para isso precisa sair do isolamento.

“O Acre tem tudo pra ser um dos grandes produtores da região norte. E eu sei que nós podemos vencer esse desafio. Quem quiser crescer, não vai sofrer perseguição do governo nem dificuldade ambiental. Além disso, vamos fornecer apoio técnico para desenvolvimento de sementes e melhorar a qualidade do rebanho. Mas só produzir não basta. Tem que escoar. Vamos manter um trabalho constante nos ramais e estradas. E, com a nossa luta pela ponte do rio madeira, finalmente nosso estado vai estar ligado ao resto do brasil”, disse Gladson.

Propostas direcionadas a saúde pública também foram expostas durante o programa eleitoral onde Gladson reafirma o compromisso de reestruturar o setor. Outro destaque foi a área de educação que contará com investimentos prioritários, segundo Gladson.

A parte final do programa eleitoral foi destinada a segurança pública, hoje a principal reclamação dos acreanos.

