Na região norte, o clima frio ainda permanece em algumas áreas nesta segunda-feira (13). O sul de Rondônia sente com intensidade essa frente fria. O sol pode aparecer entre muitas nuvens. O tempo fica instável, com chuva a qualquer hora no norte de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e litoral do Pará. Pancadas rápidas nas outras áreas.

Temperatura mínima de 20ºC. Máxima de 37ºC.

Umidade relativa do ar fica entre 25% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

