“A única vez que eu ganhei uma peça foi quando a gente foi…depois do Bujari. Eles foram pra depois do Bujari e me levaram, no caminho eu fui também, lá eles encheram a baguala do carro de maconha. Pegaram mais de cem quilos de maconha. Aí, quando pensou que não, chegou o tenente Farias com outro carro. A situação já tava toda (gesticula com as mãos em sinal de positivo indicando que a situação já estava resolvida). Aí, o tenente chegou, ai conversou com os rapazes, inclusive com outro rapaz do Bope lá que eu não conheço, só se eu ver. Que é que o pegou o dinheiro o botou no negócio da farda” (sic).