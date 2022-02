Tenente Tales participa de Workshop de Ação contra o uso de drogas na fronteira

O Subcomandante do 5° Batalhão da Polícia Militar em Brasileia, Tenente Tales, participou nesta quinta-feira, 10, nas instalações da sala vermelha em Cobija capital de Pando-Bolívia do Workshop de Diretrizes de Ação contra o uso de drogas na fronteira.

Segundo Tales objetivo do encontro é promover integração das forças de seguranças e instituições do Brasil e da Bolívia na região de fronteira entre as cidades gêmeas( Brasileia, Epitaciolândia e Cobija), coibir atos criminosos do tráfico de drogas.

A iniciativa coordenada pela Prefeitura Autônoma de Cobija, visa ações conjuntas com diversas instituições, entre elas o Ministério do Governo, a Ouvidoria, a Polícia Militar, a Diretoria Municipal de Segurança Cidadã e o Ministério Público. Todas essas instituições realizaram a oficina “Diretrizes para ações de prevenção ao uso de drogas com enfoque territorial”.

