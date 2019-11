O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia emitiu uma nota de protesto ontem.

Sete Páginas Digitais / La Paz

As declarações do ex-presidente da Bolívia Evo Morales, do México, onde está isolado desde 12 de novembro, enfatizam a relação entre os dois países. O governo apresentou ontem uma “nota de protesto categórica” ​​perante o México pela violação dos princípios do asilo político, em referência às aparições de Morales em diferentes mídias e suas declarações nas redes sociais.

A ministra das Relações Exteriores da Bolívia Karen Longaric disse em entrevista coletiva que a nota foi entregue à embaixadora mexicana na Bolívia, María Teresa Mercado.

“Hoje (ontem) pedi ao embaixador mexicano que me visitasse para entregar uma nota de protesto categórica do governo da Bolívia ao México, expressando nossa preocupação com o fato de que todos os princípios do direito de asilo político estão sendo violados”, afirmou.

Longaric disse que uma resolução das Nações Unidas de 1967 foi violada, argumentando que o asilo político não pode, sob nenhuma circunstância, expressar nenhum comentário político do país que deixou. Ele também disse que a Bolívia espera receber uma resposta do governo do México nos próximos dias, o que, segundo ele, tolera as declarações de Morales que pedem violência e não contribuem para a pacificação buscada no território nacional.

_____________________

“A nota que foi entregue à Embaixada do México é no sentido de que eles estão violando, violando os princípios do asilo político, permitindo que Evo Morales expresse repetidamente expressões contra o governo”, disse Longaric.

_____________________

Do país asteca, a secretária do Interior, Olga Sánchez, decidiu outro tratado, o Tratado de Asilo e Refúgio Político de Montevidéu, de 1939, e, segundo o jornal mexicano Excélsior, negou que o ex-presidente o estivesse violando. Embora a Bolívia seja signatária, o Senado nunca a ratificou.

O artigo 5 do Tratado de Montevidéu estabelece que “enquanto o asilo não permitir que asilos pratiquem atos que alterem a tranquilidade do público ou que tendem a participar ou influenciar atividades políticas”.

____________________

“O certo é que a Bolívia, apesar de assiná-lo (o tratado), nunca foi ratificada pelo Senado, por isso não é uma lei em vigor no México nem uma lei em vigor na Bolívia”, afirmou Sánchez.

____________________

Por outro lado, o ministro do Governo, Arturo Murillo, disse na quarta-feira à noite que nos próximos dias entrará com uma ação internacional perante o Tribunal Internacional de Justiça em Haia por “crimes contra a humanidade” contra Morales. No mesmo dia, Murillo revelou um vídeo em que o ex-presidente supostamente instrui a esgrima das cidades para que não entre comida.

Morales referiu-se a este caso por meio de sua conta no Twitter @evoespueblo: “Eu denuncio o governo de fato na Bolívia por criar uma montagem com a intenção de me fazer um julgamento internacional. Apelar à manipulação judicial para aprisionar líderes antiimperialistas, esquerdistas e progressistas é algo que eles já fizeram com Lula, Cristina e Correa ”, escreveu o ex-presidente.

Comentários