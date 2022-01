Terceira dose de vacina da AstraZeneca aumenta significativamente anticorpos contra variante Ômicron, diz estudo

Rubro-Negro aparece em sétimo em ranking de clubes com mais engajamentos em relação às interações no Twitter

Se no campo o Flamengo não obteve os resultados esperados, o engajamento fora dele, mais especificamente nas redes sociais, foi “muito bem, obrigado”. Segundo um levantamento do site especializado “Deportes&Finanzas”, o Rubro-Negro foi o único clube brasileiro a aparecer no Top-10 de times mais populares do mundo quanto às interações no Twitter em 2021.

O Flamengo aparece na sétima colocação, somando 80,0 milhões de interações no ano recém-terminado.

Em ordem decrescente, a lista ficou assim: Barcelona (164 milhões), Manchester United (138 milhões), Fenerbahçe (126 milhões), Chelsea (119 milhões), Real Madrid (91,8 milhões), Galatasaray (91,4 milhões). Atrás do Flamengo, fecham o ranking: Liverpool (74,9 milhões), Besiktas (56,4 milhões) e Paris Saint-Germain (52,5 milhões). Veja a publicação abaixo:

Quanto ao ranking da América, também divulgado pelo “Deportes&Finanzas” neste domingo, o Flamengo aparece com mais do que o dobro de interações no Twitter em relação ao segundo colocado, o River Plate. Confira o Top-10 do continente abaixo:

Já em relação a “campo e bola”, o elenco principal do Flamengo se reapresenta no dia 10 de janeiro, no Ninho do Urubu, para dar início à temporada 2022.

