Com era de se esperar, a terceira noite do IX Circuito Country 2019, realizado pela prefeitura de Epitaciolândia em parceria com outras instituições público privadas, levou milhares de pessoas para o centro de evento do município.

Durante o dia deste sábado, dia 31, aconteceu a cavalgada pelas principais ruas da cidade, com participação de comitivas, cavaleiros e amazonas. Durante a noite, os visitantes puderem levar suas famílias para comer e brincar, enquanto outros visitavam os stands de empresas e bares.

Se junta ao leque de atrações, bandas convidadas e de renome nacional. A estimativa de visitantes no quarto dia, poderá passar os 45 mil ou mais. Neste ultimo dia, acontece a grande final do rodeio e a expectativa de público esperada é muito grande.

Na noite de sábado, foi a grande final para escolha da nova Garota Country 2019, além de Miss Simpatia e Garota Rodeio. Após a seletiva de 10 belas jovens, foi a vez de um público e jurado escolher a jovem que irá reinar até 2020.

O prefeito Tião flores, destacou o aquecimento da economia dos municípios da fronteira, como Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija (Bolívia). “Estamos observando que a população está satisfeita e a presença maciça das pessoas que vieram abrilhantar as bandas, o desfile e demais atrações. O comercio com um todo aqui e demais cidades, mostra que o evento está sendo um sucesso”, destacou o gestor.

Após muito suspense, saiu o resultado das três jovens escolhidas. A belíssima Raianne Neves que ficou com o título de 2018, passou a faixa para a bela Mayane Sobrinho. Ana Jade Mais, ficou com o título de Rainha do Rodeio, seguido de Cristina Ferreira, a Miss Simpatia.

Todas foram agraciadas com prêmios e receberam suas faixas do presidente da Câmara Municipal do Município, vereador José Antonio da Silva Batista, da Primeira Dama, Sandra Costa e do prefeito, Tião Flores.

