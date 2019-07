Mãe das jovens que morreram também foi transferida para a Capital na manhã deste domingo.

Após muitos comentários nas redes sociais, funcionários do SAMU e do hospital Wildy Viana, localizado na cidade de Brasiléia, confirmaram na manhã deste domingo que o jovem Saymon Freire da Silva (20), não teria resistido aos ferimentos ocorrido pelo acidente na BR 317 (Estrada do Pacífico), na tarde deste sábado, dia 27.

Saymon, que ia como convidado do amigo que dirigia, ainda chegou com vida no hospital Wildy Viana, mas, com graves ferimentos internos além de fratura na sua coluna. Devido o estado grave em que se encontrava, foi necessária sua remoção para a Capital, onde passaria por cirurgia de emergência.

A ambulância do SAMU saiu por volta das 20h10 rumo à Capital. Após ter dado entrada no PS, por volta 23 horas, o jovem não resistiu 15 minutos depois. Assim, as vítimas do acidente subiram para três, juntamente com as duas irmãs, Yanlla Thyfany (17) e Victória Evelyn (10).

Ao todo, eram cinco pessoas no veículo conduzido por Francisco Sávio Silva de Oliveira (20), que estava junto com a mãe, Luziete Silva e Silva (40). Todos haviam saído da cidade de Senador Guiomard, rumo à Assis Brasil, onde iriam passar o final de semana e visitar parentes.

Matéria relacionada:

Comentários