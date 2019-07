secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, encontrou na terceirização dos shows nacionais uma forma de conter gastos e também de oportunizar e valorizar os empresários que trabalham na área.

Na 46ª edição da Expoacre 2019 o público acreano terá dois shows de grande porte.

A renomada dupla Jorge e Mateus se apresentará na segunda noite de exposição, no domingo, 28 de julho e Marília Mendonça, a “rainha da sofrência”, promete levar o público ao delírio com sua apresentação na noite do dia 31, uma quarta-feira.

O governo do Estado do Acre, por meio da equipe que compõe a comissão organizadora da Expoacre 2019, presidida pela secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, encontrou na terceirização dos shows nacionais uma forma de conter gastos e também de oportunizar e valorizar os empresários que trabalham na área.

O empresário Leôncio Castro, que atua no mercado sempre trazendo ao Acre grandes shows nacionais, é o responsável pelo show da dupla Jorge e Mateus. Ele ressaltou que a iniciativa do governo é louvável e dá oportunidade aos empresários do segmento a realizarem os eventos.

Tony Girdo, empresário com vasta experiência e credibilidade, trará o show da “rainha” Marilia Mendonça. “Quando se terceiriza e passa para a iniciativa privada, o governo não corre riscos, com isso fortalece o evento e abre espaço para os empresários”, avalia.

A secretária Eliane Sinhasique diz que em um momento no qual o Estado não dispõe de tantos recursos, o governo não poderia contratar e fazer shows gratuitos para a população. “Parceria é a palavra de ordem do governo de Gladson Cameli. Estamos otimistas de que o investimento que os empresários irão fazer terá retorno financeiro esperado”, enfatizou a gestora.

