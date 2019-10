O documento envolve a implantação de um moderno complexo industrial, comercial e de serviços no Acre, com investimento da ordem de R$ 1 bilhão e a criação de 20 mil empregos diretos.

O Acre terá um grande avanço na futura relação comercial que será estabelecida com a China a partir desta sexta-feira, 25. Os presidentes chinês, Xi Jinping, e brasileiro, Jair Bolsonaro, acompanhados do governador Gladson Cameli, assinarão o termo sobre o estabelecimento de cooperação estratégica entre o Acre e a província chinesa de Shandong. O documento envolve a implantação de um moderno complexo industrial, comercial e de serviços no Acre, com investimento da ordem de R$ 1 bilhão e a criação de 20 mil empregos diretos.

Cerca de 40 empresários chineses demonstram interesse em investir no estado. A proposta envolve a instalação de modernas fábricas e um centro comercial na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Senador Guiomard. Com a industrialização, sobretudo, de equipamentos e componentes eletrônicos, a intenção do acordo é fazer do Acre um centro exportador para os demais países da América Latina, Caribe e nações asiáticas.

Sob orientação do Governo do Estado, os empresários chineses serão responsáveis pela administração da ZPE; em contrapartida, serão beneficiados com incentivos fiscais. O governador Gladson Cameli enfatizou que esta é a oportunidade de revolucionar a economia local e colocar o Acre em um novo patamar de desenvolvimento.

“Saibam que chegou o momento e já agarramos esta oportunidade como a sua devida prioridade. A implantação dessas indústrias chinesas terá todo o apoio do nosso governo porque o nosso objetivo é ver o nosso estado crescer e se desenvolver por meio da geração de emprego e renda para o nosso povo”, argumentou Gladson.

Após a assinatura do termo de cooperação, Gladson participa de um jantar com os empresários que estão interessados em investir no Acre. Na oportunidade, o governador acreano aproveitará o momento para explicar as potencialidades da região, assim como a localização estratégica e os grandiosos investimentos que serão feitos pelo governo a partir do próximo ano para alavancar a economia.

Em vídeo gravado ao lado da ministra da Agricultura, Cameli, único governador brasileiro integrante da comitiva presidencial, agradeceu o empenho de Tereza Cristina em priorizar o Acre como novo corredor de importações e exportações através da rodovia Interoceânica e do oceano Pacífico, por meio dos portos peruanos.

“Estamos aqui em Pequim, na China, colocando em prática este intercâmbio comercial e a ministra será nossa madrinha para o intercâmbio comercial entre o Brasil, através do Acre, que será a nossa porta de entrada com o mundo. Ministra, o povo do Acre te agradece e tenha certeza que o Acre só quer uma oportunidade para poder gerar emprego e renda”, afirmou o governador.

