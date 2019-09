Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam que quatro das 10 cidades que mais queimam no país estão no Acre. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, dia 19, e tratam do período entre segunda e quarta-feira.

As cidades acreanas que aparecem no levantamento são Sena Madureira, com 68 focos; Xapuri, com 67; Cruzeiro do Sul e Tarauacá com 62 casos, respectivamente. Até a quarta-feira, dia 18, era 5,6 mil registros de queimadas. Só em setembro, mais de 2 mil focos.

O Acre está em sétimo lugar no ranking do estados da Amazônia Legal, atingindo 5,2% dos índices da região. Somente na Amazônia Legal, foram registrados 88,7 mil focos. O Mato Grosso é o estado com mais focos de queimada, com 25,5 mil.

