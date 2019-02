Por Richard Silva

Um terremoto na cidade de Sucua, no Equador, localizada a 142 km distante do epicentro, registrou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (22), um terremoto de magnitude 7,7. O fato, acabou sendo registrado por alguns moradores do Acre, que disseram sentir a terra tremer por cerca de 6 segundos.

O tremor de terra foi registrado por volta das 5h20min. Em Cruzeiro do Sul, a pescadora Eliana Costa, que estava saindo de casa para trabalhar, conta que assustou-se, quando se deparou com os postes de energia elétrica, balançando em sua rua.

“Foi bem forte. Eu estava saindo, quando começou a balançar tudo, foi quando senti uma tontura, e quando olhei para os postes de energia do lado de fora da minha casa, eles estavam todos balançando intensamente, juntamente com os fios. No momento, preferi ficar do lado de fora, até que ele parasse e pudesse seguir ao trabalho”, finalizou.

Nas cidades de Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves, moradores também informaram que foi possível sentir o tremor de terra nos locais.

