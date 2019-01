Dívida dos empréstimos são referentes ao período de julho de 2016 a Junho de 2018

Dados divulgados pelo Tesouro Nacional e publicados no site Folha de S.Paulo, apontam que o Estado do Acre está impedido de contrair empréstimo ou fazer qualquer outra operação financeira com a garantia do governo federal, em função de atrasos de pagamento.

Sem mencionar o montante, a reportagem diz que a dívida dos empréstimos são referentes ao período de julho de 2016 a Junho de 2018.

Ainda segundo matéria divulgada, com exceção do Rio de Janeiro, todos os outros estados da federação e algumas prefeituras, estão na mesma situação.

POR SALOMÃO MATOS