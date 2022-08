Testemunhas não comparecem e adiam julgamento do Sargento Nery no Acre

Mizael Neto destaca que precisou fazer mudanças no vestiário antes da partida contra o São Francisco, que terminou 7 a 0 para o rival, nessa segunda. Ele espera reforços e confia em melhora

O Vasco-AC segue sem pontuar no Campeonato Acreano de Futebol Feminino. A equipe cruz-maltina conheceu a segunda derrota no estadual ao ser goelada pelo São Francisco por 7 a 0, na noite dessa segunda-feira (22), em confronto da segunda rodada do primeiro turno.

De acordo com o técnico Mizael Neto, o resultado foi fruto de uma junção de fatores, desde problemas na escalação pré-jogo, com mudança forçada na camisa 10 por questão médica, até falhas defensivas da equipe durante os 90 minutos.

– Na pré-escala a gente fez mudanças dentro do elenco no sentindo de mudar algumas posições, mudamos a formação, que foi diferente do último jogo contra a Adesg. Contra a Adesg foi no 4-3-3 e nesse de ontem tentamos mudar por 3-5-2, considerando que nossa adversária seria mais agressiva como de fato foi. Teve meninas que não se encaixaram na posição de meio. A menina que escalamos de 10 passou mal antes do jogo, teve uma intoxicação alimentar. Inventou de comer uma feijoada mais cedo e quando foi na hora do jogo estava no Pronto Socorro fazendo lavagem estomacal. Na hora no vestiário a gente teve que acionar a Federação (de Futebol do Acre) para substituir a 10 por outra que estava no banco. Mas nada que justifique o placar – conta.

O treinador destaca que ao time chegou a receber reforços do interior do estado nos últimos dias, mas as jogadoras acabaram não permanecendo no clube por questão de logística. Ele espera contar com novas opções no elenco para a sequência do estadual. A expectativa é que uma goleira e uma atacante possam ser integradas em breve à equipe.

– As duas meninas que chegaram recente, uma de Sena (Madureira) e uma de Tarauacá, ficaram na cidade por quatro dias. Se apresentaram, mas graças a Deus a gente não queimou a inscrição. Elas voltaram para as cidades (de origem) porque notamos que não teria condições de logística pra elas. A gente sentiu que os gols foram nas bolas paradas e isso é um fator que tinha até apontado pra minha comissão e tinha apontado para colegas de outros clubes. No futebol feminino a mina dos gols são as bolas paradas. Acredito que para a próxima rodada vamos contar com a centroavante nova e a goleira para poder reforçar nosso gol – afirma.

Com resultados negativos nas duas primeiras rodadas, o Vasco-AC está na lanterna do grupo A e tem poucas chances de brigar pela primeira posição. Como apenas o primeiro colocado de cada chave se classifica para disputar a final do turno, Mizael Neto ressalta que o objetivo é tentar somar o máximo de pontos possíveis nos próximos jogos para obter uma boa colocação e ir se preparando para competir pela liderança do grupo no segundo turno. Ele admite que o resultado abalou ao time, mas confia na recuperação o quanto antes.

– A gente tem pretensão de ficar bem colocado nesse primeiro turno. Já pro segundo turno a gente já quer entrar com a equipe já fisicamente pronta, com as meninas tudo encaixadinhas, entrosadas, trabalhando pé em pé, chutando mais a gol. A gente tem fé sim que pro segundo turno vamos entrar bem mais forte, embora a gente pegue nossa chave, que serão adversários diferentes. As meninas, lógico, ficaram abaladas, mas a gente faz o trabalho psicológico que dá força e dá uma condição emocional pra eles se manterem firmes e seguirem a vida. A gente tenta extrair o que pode de melhor dentro dessas experiências ruins de goleada, mas a gente é ser humano, sente. Mas estamos para poder sempre orientar as meninas, nossa comissão também. É um abraçando o outro, dando palavras de conforto e incentivo que a gente supera – finaliza.