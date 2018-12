Documento afirma que as despesas com a liberação do crédito serão compensadas de acordo com Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotações Orçamentárias.

COM SALOMÃO MATOS, DO CONTILNET

Governador deve anunciar, ainda hoje, a boa notícia do pagamento do 13º e salário de dezembro

Os servidores do sistema público estadual do Acre, que antes estavam aflitos em relação os rumores do não pagamento do 13º salário e o pagamento do mês de dezembro, podem respirar tranquilos, a depender da liberação de mais de R$ 250 milhões na manhã desta segunda-feira (10), que serão usados para despesas do funcionalismo.

A liberação do montante foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) e assinada pelo governador do Acre, Tião Viana (PT), a sua vice Nazareth Araújo e pelo Secretário de Estado da Fazenda em exercício, João Thaumaturgo Neto.

Todas as especificações e investimentos do montante, de mais de R$ 250 milhões, podem ser vistas nas primeiras páginas do D.O.E.

A boa notícia, em relação os pagamentos do mês de dezembro e do 13º salário dos servidores públicos, deve ser anunciada pelo próprio governador ainda hoje.

Sebastião Viana tenta manter a tradição das gestões petistas que sempre se gabaram em sua propagandas de pagar em dia.

Nesta segunda, a assessoria de Sebastião Viana, ao ser procurada, deu o tom da dificuldade para cumprir a meta de pagar os salários do mês de dezembro e o 13º ao informar que “o governo continua trabalhando no sentido de fechar cumprindo a sua previsão de honrar com o compromisso do pagamento do salário e décimo. Assim que tivermos a definição, faremos o anúncio”, informou.

