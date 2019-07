A nomeação oficial deve sair na edição desta terça-feira (9), do Diário Oficial do Estado

O ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (PSL), tomou posse no fim da tarde desta segunda-feira (8), na Casa Civil, como novo diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emarter). A nomeação oficial deve sair na edição desta terça-feira (9), do Diário Oficial do Estado (DOE).

A solenidade de posse contou com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas), a diretora de comunicação Mirla Miranda e demais autoridades, além do novo diretor da instituição.

Miranda destacou que Bocalom está empolgado com a oportunidade de assumir a pasta que tem tudo a ver com ele. “Ele vem pra somar, na verdade ele tem uma história antiga com o agronegócio. Ele tem condições totais de fazer esse trabalho de maneira adequada”, declarou.

