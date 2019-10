A Secretaria de Cidadania e Assistência Social organizou uma caravana com o grupo de idosos de Epitaciolândia para participarem do III Encontro da Regional do Alto Acre. Este ano o evento foi sediado no município de Xapuri.

Além da Secretária de Cidadania e Assistência Social Lindaci Franco, participou também do evento o Prefeito Tião Flores acompanhado da Primeira Dama Sandra Costa e a Secretária Municipal de saúde Terezinha Ribeiro Flores. A Caravana de Idosos de Epitaciolândia juntamente com Assis Brasil e Brasiléia foi recepcionada pelo Prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos e toda sua equipe.

A secretária Lindaci Franco disse estar muito feliz por poder juntamente com a prefeitura proporcionar esse momento de diversão aos idosos de Epitaciolândia. “Estamos muito felizes por poder proporcionar mais um dia de lazer para nosso pessoal da melhor idade, pois essa interação social é de grande importância para eles.” Finalizou agradecendo a todos pela recepção.

A Coordenadora do CRIE (Centro de Referencia do Idoso de Epitaciolândia). Suelen Araujo, agradeceu a todos e destacou a importância dessa interação e vivencia social. “Primeiramente queremos agradecer a todos por nos ajudar a proporcionar momentos como esse aos nos idosos dizer que essa interação social só trás benefícios para saúde do nosso pessoal da melhor idade.” Destacou a coordenadora.

O Prefeito Tião Flores aproveitou par agradecer ao prefeito Bira (Anfitrião do evento) ela receptividade e toda equipe da Secretaria de Assistência Social pelo carinho com os idosos. “Quero agradecer a todos por proporcionar mais evento para nossos idosos, e parabenizar a todos da melhor idade por nos contagiar com tanta alegria e sabedoria.” Estamos apenas cumprindo com nosso dever de retribuir tudo àquilo que cada já fizeram por nossa cidade e hoje tem um ponto de referencia como o Centro do Idoso para um pouco de recreação e lazer. Disse Flores.

