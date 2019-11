Foram dois anos e dez meses de idas e vindas a Brasília, reuniões, discussões e projetos e hoje estamos vendo mais um sonho se concretizando. Essas foram às palavras do prefeito ao assinar a ordem de serviços no valor de R$ 400 mil reais para reforma e ampliação da Escola de ensino rural Presidente Castelo Branco no Km 20, da BR 317.

A Escola completou em outubro 36 anos de existência e há tempos já não atende as demandas de alunos e professores, hoje funciona com mais de 250 alunos com pequenas salas de madeira.

No início de 2017 após varias reuniões o prefeito Flores juntamente com vereadores buscaram alternativas para melhorar o ambiente e apresentou uma proposta ao Senador Sergio Petecão que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil reais para reforma e ampliação da mesma.

E nesta terça dia 05 de novembro foi assinada a ordem de serviços com a construtora Maciel vencedora da licitação para o início das obras com um prazo de 270 dias para execução.

O Sr. Batista Coimbra representando os pais de alunos, bastante emocionado disse que a ampliação da Escola Castelo Branco é um sonho de todos que está sendo realizado hoje.

O Gestor da escola Sebastião Conceição, ressaltou a importância dessa obra. “Essa obra vai possibilitar atender um maior numero de alunos, é a realização de um sonho para todos nós. Por isso, queremos agradecer ao Senador Petecão pela emenda, aos vereadores e ao prefeito Tião Flores pelo carinho com nossa comunidade.”

O vereador Nego (Presidente da Câmara). Parabenizou a todos que lutaram para que essa obra pudesse sair do papel. “Queremos parabenizar ao prefeito Tião Flores, ao Senador Petecão por viabilizar os recursos para a construção dessa escola que vai atender várias comunidades rurais.” Destacou o vereador.

O Vereador Rubens, que na ocasião representava o Senador Sergio Petecão, falou da luta para conseguir essa emenda, e parabenizou a todos. “Por mais de dois anos estamos lutando para que hoje essa obra se tornasse realidade. “Queremos agradecer a todos que direto ou indiretamente contribui para que os sonhos de muitos pais e alunos se tornassem realidade. “E em nome do Senador Petecão queremos agradecer a todos pela confiança e dizer que estaremos sempre aqui para buscar melhorias para nosso município.”

O Secretário de Educação Cleomar Portela, iniciou sua fala agradecendo primeiramente a família do Sr. Abílio e Sra. Esmeralda e seu filho Aldecir representando os demais filhos por terem cedido à área para a construção da Escola. “Hoje estamos realizando mais um sonho, não nosso, mais de todos os pais de alunos que almejam um espaço de qualidade para seus filhos estudarem.”

O Prefeito Tião Flores agradeceu a todos os vereadores que juntos lutaram para a que essa emenda fosse liberada. E a família que cedeu a área para a construção da referida escola.

“Quero aqui agradecer a todos mais em especial ao Senador Petecão que não teve dúvidas em alocar essa emenda no valor de 400 mil reais nesta primeira fase para a reforma e Ampliação da escola.” Hoje estamos concretizando um sonho que a mais de dois anos e dez meses vêm sendo traçado com muito trabalho e esforços de nossa equipe e nossos vereadores para que tudo desse certo para a execução de mais essa obra.

Com a economia no processo licitatório o Prefeito Tião Flores garantiu a reforma e cobertura da quadra de Esportes para atender a comunidade com a prática de educação física, esporte, cultura e lazer.

