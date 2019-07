O prefeito do Município de Epitaciolândia, Tião Flores viajou a Brasília nesta segunda-feira (08), com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população do município e a estrutura nas áreas de Saúde, Educação, Obras, Turismo, Agricultura e Assistência Social e ainda resolver a velha problemática das carretas que ficam estacionadas causando transtornos nas vias públicas da cidade.

Nesta terça, Flores fez uma verdadeira peregrinação nos gabinetes de deputados federais e senadores da bancada acriana, a fim de conseguir apoio com emendas parlamentares para infra-estrutura dentre elas a construção de uma segunda ponte ligando Epitaciolândia a Brasiléia.

Mais o motivo principal da viagem foi para tratar sobre as carretas que passa por dentro da cidade, a agenda conta com o apoio do vice-governador Major Rocha. Nesta quarta o prefeito Tião Flores continua com reuniões em busca de soluções imediatas.

