O Prefeito Tião Flores juntamente com o Secretário de Planejamento e Administração José Menezes Cruz, cumpriram agenda durante toda esta teça (16/07) em busca de parcerias para trazer melhorias para o município. Pela manhã, Flores participou a Assembléia Geral da AMAC com todos os prefeitos associados do Acre.

Em seguida foi realizada uma reunião com o Governador Gladson Cameli para tratar de assuntos voltados a investimentos na regional do Alto Acre e ainda fazer os últimos acertar para vinda do governado aqui em Epitaciolândia, nesta ocasião será lançado oficialmente o Programa de Recuperação Ramais, “Ramais do Acre.”

Comentários