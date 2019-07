O Prefeito Tião Flores recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira 02, o Vice – Governador do Acre Major Rocha, a vice-governadora de Pando, Paola Ivannia Terrazas Justiniano, para tratar dos problemas causados pelas Carretas que há muito tempo vem ao mesmo tempo trazendo o progresso gerando inúmeros prejuízos aos comerciantes e colocando em risco a vida de pessoas.

A Avenida Santos Dumont e Internacional é a única via para acessar a cidade de Cobija e com isso é inevitável que as carretas trafeguem pelo centro da cidade causando acidentes, congestionamentos e danos nas vias pelo peso das mesmas.

Na Reunião com o Vice-governador do Estado do Acre e a vice-governadora do Departamento de Pando Paola Ivannia, o Prefeito Tião Flores relatou os inúmeros problemas e juntos por intermédio do Major Rocha montaram uma Agenda para Brasília na semana que vem para juntos do DNIT e Receita Federal e Ministério dos Transporte possam achar de imediato uma solução.

Outra preocupação é com as carretas que transportam produtos altamente inflamáveis, como gasolina, diesel e gás (GPL), a vice governadora propôs de imediato que o serviço alfandegário de prioridade para que esses veículos sejam despachados evitando a estadia em solo brasileiro por muito tempo.

