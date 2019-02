A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou na tarde desta segunda dia 02, a cerimônia de posse dos Gestores Escolares democraticamente eleitos no final no ano passado que vão gerir as escolas da rede de ensino municipal no quadriênio 2019/2022.

A eleição para escolha dos novos Gestores e coordenadores aconteceu no dia 30 de novembro de 2018, tendo a participação de alunos maiores de 12 anos, pais ou responsáveis, professores e funcionários. Antes do processo eleitoral foi formada uma Comissão Coordenadora Municipal por membros da SEMED, CMEE e SINTEAC, que avaliaram e acompanharam todo o processo eleitoral para a escolha dos dirigentes das escolas municipais.

Segundo o Secretário Municipal de Educação de Epitaciolândia Cleomar Portela, a expectativa é que esses novos representantes conduzam da melhor forma possível cada unidade de ensino comandada. “Muitos estão assumindo uma gestão pela primeira vez, porem todos já tem experiências em gerir, pois já atuavam como coordenadores, e nós estaremos dando total apoio para que possam apresentar um bom trabalho junto à comunidade escolar”, disse.

Já a Coordenadora do Núcleo em Educação Rosimari Ferreira disse não ter duvidas que todos unidos farão o melhor pela educação de nossa região. “Estou aqui para prestigiar e reforçar nosso total apoio para que juntos possamos melhorar cada dia mais a educação em nosso município”. E por isso queremos em nome do secretário Estadual de Educação parabenizar e desejar sucesso a todos os gestores recém empossado. Disse

Para Tião Flores prefeito de Epitaciolândia a educação tem obtido muitos avanços, e com parcerias entre poder municipal, estadual e a comunidade escolar não tem duvidas que será um ano de muitas conquistas. “Queremos parabenizar e desejar sucesso a todos os novos gestores e coordenadores e dizer que estaremos juntos buscando o melhor para o crescimento da educação em nosso município.” Frisou Flores.

1 de 14

Veja a matéria em vídeo:

Comentários