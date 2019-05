O Prefeito Tião Flores, esteve visitando a comunidade do Riozinho nesta quinta dia 02 de maio, a reunião foi atendendo uma solicitação do Presidente da AMOPREB e da própria Comunidade, a pauta principal foi para tratar de melhorias de ramais.

Estiveram presentes ainda os vereadores Messias Lopes, Rubenslei Rodrigues, o Presidente da AMOPREB José Maria (Açúcar) e presidentes de associações do Seringal Porongaba. Após ouvir atentamente os pedidos o prefeito Tião Flores anunciou um pacote de investimentos para aquela comunidade.

“Estamos aqui para ouvir os pedidos da comunidade e garantir que já no final deste mês a partir do dia 20 estaremos entrando com uma patrulha mecanizada composta com trator de esteira, pá, moto niveladora e caçamba para fazer melhorias nos ramais do Riozinho e São Sebastião.” Tião Flores anunciou ainda atendimentos na área da Saúde, Educação e apoio ao produtor na mecanização de terras escoamento da produção.

Veja a Matéria em Vídeo:

