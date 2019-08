O prefeito Tião Flores esteve neste final de semana visitando a comunidade do riozinho para acompanhar de perto os serviços de reabertura de ramais e construção de pontes naquela localidade.

Já foram construídas 10 pontes de pequeno porte e reaberto mais 70 quilômetros de ramais chegando aos pontos mais distantes de Epitaciolândia na divisa com o município de Xapuri.

Na ocasião o prefeito aproveitou para ouvir as reivindicações dos moradores que consiste em melhorias de ramais e construção de pontes. Para o Sr. Roberto de Souza líder da comunidade o momento é de gratidão, o prefeito Tião Flores prometeu e hoje o ramal chegou na nossa comunidade. “Estamos muito felizes, pois o prefeito mostrou que cumpre o que promete e hoje estamos com o ramal na nossa propriedade e com isso outros benefícios virão como o programa luz para todos.” Destacou o morador.

Mais tarde o prefeito se reuniu com moradores de outra comunidade e garantiu a construção de mais uma ponte em parceria com a mesma e a abertura de mais 8 quilômetros de ramal atravessando o Igarapé Pindaquara levando desenvolvimento a dezenas de famílias que vivem no isolamento por falta de ramal.

