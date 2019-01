O Prefeito Tião flores teve como a primeira Agenda oficial do ano a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Epitaciolândia biênio 2019 – 2020 compõem a nova diretoria o Vereador José Antônio (Nêgo) Presidente Dino Castelo Vice Presidente a Antônio Pereira de Aquino (Kaki) Secretário.

Nego assume o lugar do vereador Diogino Guimarães que deixa o cargo de presidente dizendo estar bastante satisfeito por ter sedio presidente da casa por dois anos. “Estou saindo com a certeza de ter feito um bom trabalho, me sinto feliz de ter podido contribuir com meu município na função de presidente da casa do povo.” Memento em que agradeceu aos pares e desejou sucesso ao recém empossado presidente.

O novo presidente vereador Nego falou das expectativas e do seu compromisso em buscar o melhor para população que a função dos vereadores. “Estou muito feliz por assumir o cargo de presidente, sei das dificuldades mais estou preparado para fazer o que for de melhor para nossa população.” Frisou o novo presidente da câmara.

Ja o prefeito Tião Flores ressaltou a importância dos vereadores para o bom andamento da gestão. “Quero parabenizar a nova mesa diretora e desejar sucesso aos novos componentes, sabemos da importância de uma câmara de vereadores que tem afinidade com os projetos de interesse da população e esses vereadores tem mostrado total compromisso com nosso município.” Salientou Flores.



