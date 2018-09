Alheio às críticas que recebe em relação aos mais de 2 mil cargos comissionados que abarrotam a folha de pagamento do estado, o governador do Acre, Tião Viana, vem fazendo mais nomeações, incluindo assessores especiais, com salários que variam entre R$ 3 mil a R$ 19 mil reais cada.

As nomeações dos novos comissionados e assessores especiais, constam na publicação no Diário Oficial do estado desta segunda-feira (10). Um dos assessores especiais nomeados, é o ex-superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Eduardo Ambros Ribeiro.

No mês passado, Tião Viana, já havia sido alertado pelo Tribunal de Contas- do Estado (TCE), que a folha de pagamento do estado extrapolou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e foi orientado a demitir imediatamente mais de 1.600 cargos comissionados.

A principal crítica dos opositores de Viana é que concursados aprovados esperam na fila para serem convocados há mais de três anos e, no entanto pessoas sem concurso estão assumindo cargos de forma aleatória ou indicados por apadrinhados políticos.

As nomeações dos novos comissionados contratados por Tião Viana, constam nas página 2 e 3 do D.O.E e pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.diario.ac.gov.br/.

Por SALOMÃO MATOS