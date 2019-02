Após alguns dias em silêncio, o ex-governador do Acre, Tião Viana (PT), reapareceu neste sábado (23), e com as garras afiadas, defendeu Nicolás Maduro na Venezuela e criticou a tentativa de golpe por parte da oposição do país, que sofre uma das maiores crises de sua história.

Conforme o médico, “o golpe em execução na Venezuela”, numa clara demonstração contrária ao movimento que pretende derrubar o ditador do país Sul-americano”.

De acordo com Viana, vivemos tempos onde não se respeita “a autodeterminação de um povo”.

Tião finalizou dizendo que estamos passando pela “era dos monstros, cínicos, dissimulados, golpistas”, declarou revoltado com a possibilidade de queda do líder Venezuelano.

Críticas a Tião Viana

Como de costume, os seguidores não perderam a oportunidade de alfinetar a opinião do petista. Tanto que, Sandro Bacelar pediu compaixão do médico. “O povo tá morrendo de fome, crianças, homens e mulheres. Misericórdia!!!”, disse.

Outro foi mais duro nas críticas, tanto que sugerir ao esquerdista fazer companhia à Maduro. “Engraçado gosta tanto do Nicolás maduro e da Venezuela, porque não vai pra lá fazer companhia pra ele?”.