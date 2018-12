As exonerações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21)

O governador Tião Viana (PT) está a 11 dias do fim do seu governo e as exonerações continuam a todo vapor. Na manhã desta sexta-feira (21), o gestor divulgou a demissão de mais de 80 cargos comissionados. A lista foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Entre novembro e dezembro deste ano, Viana já anunciou o corte de mais de mil servidores. A última grande lista foi divulgada no início do mês, quando mais de 700 pessoas ficaram desempregadas. O governo não informou em quais cargos cada servidor exonerado estava lotado e nem a CEC. Outras seis exonerações foram a pedido. A lista completa pode ser conferida no DOE, da página 64 à 67. A assessoria ressaltou que até o último dia de dezembro, mais de dois mil servidores comissionados devem ser exonerados.

