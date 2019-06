Por Jovem Pan

A equipe brasileira Leoas da Serra, de Lages (SC), fez história e faturou na manhã deste domingo o título da primeira edição do Campeonato Intercontinental de Futsal Feminino. Trata-se de uma conquista equivalente à de um Mundial de Clubes no masculino.

O título veio após a vitória por 5 a 2, na prorrogação, sobre o Atlético Navalcarnero, da Espanha. O jogo foi realizado no Ginásio Jones Minosso, em Lages.

Como perderam o jogo de ida, na Espanha, por 3 a 1, as Leoas precisavam de uma vitória no tempo normal, por qualquer placar, para levar a disputa à prorrogação. E foi o que aconteceu. Com gols de Greice e May, as brasileiras fizeram 3 a 1 e, depois, triunfaram por 2 a 1 no tempo extra para faturar o histórico título.

Amandinha, a melhor jogadora do mundo, fez os dois gols na prorrogação e foi a mais festejada após a conquista. Cerca de 4,5 mil pessoas lotaram o ginásio para assistir ao jogo.

