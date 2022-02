Times de Acre, Roraima e Rondônia se reforçam para o ano de 2022

Com a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Beto Simonetti, as diretorias da Seccional Acre (OAB/AC), Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) e membros do Conselho Seccional tomaram posse para o triênio 2022/2024. A nova gestão, eleita em novembro do ano passado, foi empossada com a presença de diversas autoridades do estado acreano e de outros cantos do País durante a solenidade realizada na faculdade U:Verse.

Além da diretoria do CFOAB, compareceram ao evento autoridades do Poder Judiciário, parlamentares, membros do Ministério Público (MPAC) e da Defensoria (DPE-AC). Além dos presidentes do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (Fida), Felipe Sarmento, da Comissão Nacional da Mulher Advogada (CNMA), Cristiane Nascimento, das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), Eduardo Uchôa, e conselheiros federais e presidentes de Seccionais de outros estados.

“É uma grande honra e satisfação, presidente Aiache, vir à Seccional Acre como presidente nacional da OAB. Podem ter certeza que esta Seção terá meu afeto, disponibilidade e dedicação para contribuir com a advocacia acreana, que terá em mim sempre um aliado. Fico feliz de estar na posse dessa gestão porque vejo um sincero compromisso com os valores republicanos, democráticos e na defesa ferrenha da classe. Sabemos que essa Seccional possui quadros altamente capacitados”, disse Beto Simonetti.

Ele ressaltou a certeza de que Aiache, além dos novos gestores da OAB/AC e da CAA/AC, darão o melhor de si pela advocacia. “Nosso presidente já fez muito pela advocacia e digo, com tranquilidade, que realizará uma grande gestão. Vemos aqui um grande time que também tem a presidente da Caixa, Laura Sousa, que a partir de hoje figurará no cenário nacional trazendo ainda mais orgulho e relevância para a advocacia acreana. Esta cerimônia é a reafirmação de esperança nos bons frutos dessa gestão”.

Presidentes empossados

A presidente da CAAAC, Laura Sousa, ressaltou que os projetos inovadores e ousados elaborados para o próximo triênio serão executados de forma conjunta com a OAB/AC para buscar conquistas à advocacia. “A OAB está vivendo a esperança de dias melhores para todos nós com maior inclusão, transparência e mais trabalho. Esse foi um pedido das urnas e que vamos seguir à risca. Agradeço ao nosso presidente Aiache por me ensinar sobre liderança, perseverança, resiliência, dedicação, tolerância e lealdade”.

Emocionado, Aiache afirmou que a Seccional Acre voltará a ser a casa da advocacia acreana sempre com o objetivo de fazer diferente para que mudanças reais beneficiem os profissionais do estado. “Essa é uma missão que honraremos até o último dia da nossa gestão, não há um momento sequer que eu não pense em formas de melhorar as vidas dos nossos pares. Estamos organizando a casa para fazer mais e administrar para que a nossa instituição atenda a classe da melhor maneira possível”, falou.

O líder da advocacia acreana destacou que a união é essencial para que a classe se fortaleça em vista de grandes vitórias. “Nossos inimigos são para além dos muros da Seccional Acre, não habitam dentro da nossa casa. Quero pedir que todos nós caminhemos lado a lado em prol de cada profissional que atua no Acre para que juntos possamos garantir nosso futuro. Nosso ideal não é fazer somente para os advogados e advogadas, mas sim construir com todos”, encerrou Aiache.

