Tiradentes vira em jogo emocionante e bate União Bandeirante no Futsal Brasileense; Tiradentes 4 x 3 União.

Da redação com Marcus José

Na noite de quinta-feira, o Tiradentes recebeu o União Bandeirante no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes. Em um jogo emocionante, o Tiradentes levou 2 a 1 no primeiro tempo, mas teve força para virar na etapa final e fechou a vitória por 4 a 3.

Com primeiro resultado positivo, depois de estrear com empate, Tiradentes subiu na tabela, já o União estacionou com 3 pontos na segunda rodada da competição.

Na etapa inicial, o Tiradentes não conseguiu encaixar o seu jogo e sofreu com os ataques do União Bandeirantes. Melhor na partida, o União abriu 2 a 1 com gols bem trabalhados e boas defesas e contra-ataques rápidos sufocando o adversário. Na volta do intervalo, porém, o Tiradentes subiu para a quadra com uma postura completamente diferente e buscou a virada.

O ala Tetê, jogador mais experiente da equipe do Tiradentes, marcou muito dando força no contra-ataque, virando o jogo para o time da PM.

Já o União Bandeirante depois da marcante vitória na estreia, na noite desta quinta ganhava o jogo faltando menos 2 minutos para o termino do jogo, cedeu empate e nos últimos segundos com uma bobagem do goleiro, o adversário aproveitou e virou placar, 4×3, vencendo a primeira depois do empate na estreia, na próxima semana já tem um novo clássico na competição para o União, frente ao Ressaca.

