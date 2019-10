Entre a noite de terça-feira (29) e a madrugada desta quarta-feira (30), os moradores Conjunto Aroeira, localizado na região do Calafate, em Rio Branco, viveram momentos de terror durante um intenso tiroteio realizado por uma facção.

A reportagem esteve no local às 00h, acompanhando a movimentação por parte dos policiais militares do 4° Batalhão, juntamente com o BOPE, realizando um cerco policial na tentativa de apreender cerca de 7 armas de grosso calibre, que estava em posse de faccionários nessa área, e prender os criminosos.

Todos moradores estavam trancados dentro de suas residências, com medo dos constantes confrontos que acontecem na área desde domingo (27), após a morte de Gustavo Santana, 19 anos, na frente de uma igreja evangélica na rua principal do bairro. Especula-se que o rapaz tenha sido morto por um ex-membro de uma facção, que estava migrando para outra, e a sua prova de fidelidade para entrar nessa organização era a morte de um ex-aliado seu, no caso, Gustavo.

Segundo informações de populares, membros da facção criminosa Comando Vermelho conseguiram tomar a área do Aroeira, que era dominada pelo Bonde dos 13. Porém, o B13, em vídeo gravado no Aroeira na noite de terça, disse que defenderá a área.

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) enviou uma nota à reportagem comentando as ações que estão sendo tomadas nessa área. Confira a nota:

“O BOPE vem realizando ações de abordagens em todo complexo do Calafate, inclusive na noite de ontem houve a apreensão de veículo, com registro de roubo, utilizado por infratores que realizaram disparos no bairro Aroeira.

Vale ressaltar que desde março deste ano as Forças de Segurança têm fortalecido o policiamento em todo o complexo do Calafate com a Operação Saturação e que neste mês ocorreram dois confrontos armados entre policiais do BOPE e infratores que atuam na região, tendo os infratores ido a óbito em ambos os casos.

Por fim, a Secretaria de Segurança informa que as operações de reforço do policiamento no Complexo do Calafate terão continuidade e que ainda este ano será implantado um Posto de Policiamento Comunitário na região.”

