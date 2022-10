Tiroteio na madrugada deixa dois feridos, no interior do Acre

Dois homens de 20 e 34 anos de idade, foram feridos a tiros na madrugada desta quinta-feira, 13, no bairro Ana Vieira, município de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações, as vítimas identificadas pelos nomes de Kaio, e Diego Maciel, sofreram um ataque de homens que ocupavam um veículo, e passaram atirando nas vítimas com pelo menos uma pistola, já que projéteis desse tipo de arma foram coletadas no local.

A vítima identificada apenas pelo primeiro nome, Kaio, ficou em estado grave, pois segundo informações, ele foi atingido sete vezes, inclusive uma dos projéteis perfurou o pulmão do rapaz.

As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital João Câncio, mas devido a gravidade dos ferimentos, foram transferidos às pressas para o Pronto Socorro em Rio Branco.

