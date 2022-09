Tite e membros da seleção brasileira visitam Zagallo antes de viagem à França

Centroavantes somam 24 cada, enquanto uruguaio tem 12; nas assistências, 14 tem mais que os outros dois juntos

Arrascaeta resolveu contra o São Paulo no Maracanã. Já o fizera contra o Atlético-MG no mesmo estádio e abrira a conta com o Corinthians pela Libertadores, em Itaquera. Pedro e Gabigol também decidiram recentemente e decidem constantemente. Em 2022, o trio é responsável por mais de 50% dos 117 gols do Flamengo marcados em 62 jogos na atual temporada.

Empate em gols no ataque

Quando o assunto é restrito a gols marcados, a dupla ofensiva se iguala. Pedro e Gabigol dividem a artilharia na temporada. Ambos têm 24 gols, mas o camisa 21 jogou 52 vezes, duas a menos do que o 9. Pedro deu oito assistências, e Gabigol, cinco.

Pedro foi titular em 26 dos 52 jogos disputados em 2022. Gabi iniciou 47 das 54 partidas disputadas.

Gabigol tem 24 gols pelo Flamengo em 2022 — Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Garçom tem o dobro de assistências dos artilheiros

Como era de se esperar, Arrascaeta, o grande nome da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no Maracanã, tem mais assistências que os principais atacantes do Flamengo. O que chama atenção é que ele tem mais passes para gol do que os dois juntos. O uruguaio soma 17 na atual temporada, enquanto o 9 e 21, juntos, somam 12.

Dentre as competições mais importantes, a Copa do Brasil é a na qual Arrascaeta mais fez gols. Tem três. No Brasileiro soma dois, mesmo número dos marcados na Copa do Brasil. Um artilheiro diferente por campeonato

Com três, os dois contra o Atlético-MG e o feito contra o São Paulo, Arrascaeta é o artilheiro rubro-negro na Copa do Brasil. Gabigol, com nove, terminou não só como goleador do Flamengo no estadual, mas também na condição de líder dentre todos os clubes envolvidos na competição. Pedro, por sua vez, dificilmente será superado na Libertadores por qualquer rival de outro time com os 12 marcados. Está isolado no topo da competição. A média é de um por jogo.

O camisa 21 brilhou especialmente nos 7 a 1 sobre o Tolima, com quatro gols, e nos 4 a 0 sobre o Vélez, com três.

Trio municiado por Ribeiro

Com Bruno Henrique indisponível até 2023, o trio goleador conta com o empurrão do maestro Everton Ribeiro, de novo jogador de seleção brasileira e responsável por sete gols e oito assistências na temporada.