TJAC entrega reforma de fórum da Comarca de Plácido de Castro

Obra realizada pelo atual Administração realizou melhoria nas instalações, desde a rede elétrica

As melhorias nas estruturas das instalações do Poder Judiciário tem sido uma meta prioritária da atual Administração. O olhar atencioso para essa área expressa a valorização das servidoras e servidores, para que possam desenvolver seu trabalho em condições saudáveis e atender melhor os cidadãos.

Apesar de não estar inserida no projeto de obras de reforma e readequação das 20 unidades com recursos prospectados em um Termo de Cooperação com o Poder Executivo, o fórum Desembargador José Lourenço Furtado Portugal, da Comarca de Plácido de Castro, passou por uma reforma com recursos do próprio Tribunal de Justiça, e a obra acaba de ser entregue pela administração.

O prédio do fórum passou por um grave problema no telhado. Agora foram realizadas diversas ações, desde o melhoramento das instalações elétricas, reparo da estrutura de cobertura do plenário, reparos em drenos de ar condicionado, reinstalação do letreiro a troca de telhas e calhas.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, que tem ao seu lado na administração o desembargador Roberto Barros como vice-presidente, e o desembargador Elcio Mendes na função de corregedor-geral da Justiça, afirma que tem sido motivo de muita alegria estar honrando com o que foi prometido as servidoras e servidores, magistradas e magistrados.

“Nos comprometemos em fazer a melhoria das instalações das comarcas, e com muito trabalho e dedicação estamos conseguindo cumprir. Fico imensamente grata a toda a equipe, que tem se empenhado ao máximo para que mais realizações sejam efetivas em nossa gestão”, disse.

A juíza de Direito, Isabelle Sacramento, titular da Vara Única e Diretoria do Foro da Comarca de Plácido de Castro, agradeceu a desembargadora Waldirene Cordeiro, por todo empenho e atenção dado ao lugar. “Agradeço o empenho e a atenção dispensada a mim e a todos os servidores da Comarca de Plácido de Castro. Voltamos hoje pra uma casa mais digna, mais segura. O principal é que o jurisdicionado voltará a ter acesso à casa da justiça”, disse.

