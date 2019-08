O Fórum da Comarca de Xapuri passou a ter uma nova placa desde a última terça-feira, 6 de agosto.

A data simbólica para o Acre, que marca o dia de comemoração da Revolução Acreana, também foi o dia em que a unidade judiciária recebeu o nome de Raimundo Dias Figueiredo, em homenagem ao servidor do lugar, estendendo o gesto a todos os servidores que tanto se dedicam à instituição.

Em uma solenidade marcada pela emoção e depoimentos saudosos sobre Raimundo, que iniciou sua carreira profissional no Tribunal de Justiça do Acre em 1965, a desembargadora Waldirene Cordeiro, conduziu o ato representando o presidente, desembargador Francisco Djalma, junto ao diretor do Foro da Comarca de Xapuri, juiz de Direito, Luiz Pinto.

Familiares do homenageado também prestigiaram e foram representados no dispositivo, pelo filho mais velho de Raimundo, Tadeu Figueiredo. Também participaram do momento, o prefeito Ubiraci Vasconcelos, a vice-prefeita Maria Auxiliadora, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Mateus Novaes, os diretores do TJAC, Euclides Bastos e Sérgio Quintanilha, o comandante da Polícia Militar no município, sub-tenente João Ribeiro, a agente da Polícia Civil Milena Barros, a comandante do Corpo de Bombeiros no município, aspirante a oficial, Marcela Sopchaki. Representando a Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Estadual Manoel Moraes, do Ministério Público Estadual participou a promotora de Justiça Bianca Bernades, e também o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, José Maria Miranda.

O diretor da Comarca, Luiz Pinto, ressaltou que foi enquanto Corregedora-Geral de Justiça, em suas idas ao município, que a desembargadora Waldirene pôde conhecer Raimundo e acompanhar seu trabalho, portanto, ela era responsável em ter indicado seu nome para a homenagem.

A desembargadora fez questão de ressaltar que o nome de Raimundo foi avalizado pelo Tribunal Pleno e aceito com louvor, e a decisão foi oficializada na Resolução nº 232/2019. “Em 1997, eu atuei na Promotoria de Xapuri e fui sempre muito bem acolhida. Depois como Corregedora-Geral de Justiça estive por diversas vezes em missões de trabalho aqui. Hoje estou extremamente feliz por essa solenidade, pois seu Raimundo foi o nome que me veio à mente, por ter sido um servidor dedicado e honrado”, ressaltou.

“Estamos muito felizes por essa homenagem ao nosso pai. Ele sempre foi um homem que nos ensinou os melhores valores da vida. E seu trabalho sempre foi sua missão de vida, por isso se dedicava o tempo todo”, disse o filho Tadeu.

O prefeito Ubiraci e o deputado Manoel Moraes também se manifestaram, prestando agradecimento ao TJAC pela homenagem e parabenizando a família pelo grande homem que Raimundo foi e o quanto contribuiu com o município.

