TJAC lança edital para escolha de membro da 2ª Turma Recursal

Com o tema “Outubro Rosa é todo dia”, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), lançou na manhã desta terça-feira, 4, a programação de atividades referentes à campanha Outubro Rosa, de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

A campanha anual do Outubro Rosa é importante, mas as instituições que atuam na prevenção do câncer de mama trabalham de janeiro a janeiro. Por isso, o tema deste ano é “Outubro Rosa é todo dia”, para lembrar a importância da prevenção ao câncer de mama em todos os meses do ano.

No Acre, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a taxa bruta de incidência por neoplasia maligna da mama é de 23,34 %, equivalente a cem casos novos da doença a cada 100 mil mulheres.

As atividades foram propostas pelo Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas do Departamento de Atenção Primária à Saúde, além da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde, contando com a parceria do Departamento de Humanização da Sesacre, Universidade Federal do Acre (Ufac), Centro Universitário Uninorte, Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Hospital de Amor e Cia Teatral Visse e Versa.

Confira o cronograma completo:

