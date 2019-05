TJAC lança processo seletivo simplificado para contratação de agentes comunitários

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) tornou público o edital n° 1/2019 para contratação temporária de quatro agentes comunitários. O certame está disponível na edição n° 6.344 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 131 e 132), desta segunda-feira, dia 6.

É necessário ter nível médio completo e a missão dos selecionados é atuar no programa Justiça Comunitária, que tem ações programadas nos bairros Calafate, Nova Estação (Estação Experimental), Tancredo Neves, Sobral, Cidade do Povo e Cidade Nova.

As inscrições seguem até o dia 10, na qual os candidatos devem preencher a inscrição no Fórum Barão de Rio Branco, localizado no centro da capital acreana. É necessários levar os originais dos seguintes documentos:

RG

CPF

Título de Eleitor

Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível Médio

Certificados de atuação na área comunitária (cursos, palestras, seminários, etc) ou de participação voluntária em projetos sociais e outros; comprovante de endereço;

Certidão Criminal de Bons Antecedentes (recente)

Certificado de reservista (homens).

Não há taxa de inscrição, ou seja, a inscrição é gratuita. O processo seletivo será constituído de duas etapas, primeiramente, a análise curricular, segundo os critérios pré-estabelecidos no edital e, posteriormente, os selecionados serão submetidos à dinâmica de grupo, aplicada por psicólogos da instituição, para a escolha do perfil adequado para atividade.

A jornada de trabalho é de 6h diárias pelo período de 11 meses. A remuneração mensal será de R$ 954,00. O resultado final será homologado no dia 7 de junho.

