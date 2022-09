O evento anual reúne ativistas dos direitos humanos e sensibiliza a sociedade sobre a tolerância e respeito

Nesta terça-feira, dia 20, a Associação de Homossexuais do Acre (AHAC) realizou a cerimônia de abertura da 15ª Semana Acreana da Diversidade. A juíza Zenice Cardoso representou o Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no evento.

O tema desta edição é “Políticas Públicas pela Cidadania LGBTQIA+”. O presidente da AHAC, Germano Marinho, chamou a atenção para reivindicações nas áreas saúde, segurança, educação, cultura, esporte e renda para a melhoria das condições de vida da população LGBTQIA+ do Acre.

Nesse sentido, a participação de instituições públicas também colabora para difusão da tolerância e respeito. “A presença do Poder Judiciário tem uma representatividade ímpar, pois precisamos estar acessíveis e ter compreensão do movimento. Todos avanços que essa comunidade conquistou foi por meio do movimento social com pouca participação dos poderes constituídos. O Poder Judiciário é necessário para a garantia direitos. É preciso estar vigilante para evitar retrocessos – esse é o nosso papel”, declarou Zenice.

Desde a criação do Comitê da Diversidade, o TJAC tem investido na formação e ações educativas para as magistradas e magistrados, servidoras e servidores: “de modo a aprofundar a compreensão sobre a diversidade, a melhor forma de acolher, dar acessibilidade para a garantia de direitos. Mas ainda há muito o que se fazer”, concluiu a magistrada.

Durante a solenidade, o procurador da República Lucas Dias foi homenageado com o troféu “Rogério Sábio da Paciência”, em reconhecimento ao seu trabalho de enfrentamento a LGBTFobia no Acre.

O destaque do evento foi a participação da artista Suzy Brasil. Reconhecida nacionalmente por sua atuação enquanto comediante, a drag queen fez performances de lip sync, ou seja, dublagem de músicas com humor, valorizando a cultura LGBTQIA+.

A programação se encerra no próximo domingo, dia 25, com a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que terá concentração às 14h no Skate Parque e encerramento na Concha Acústica.