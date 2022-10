Quer contribuir com alegria de crianças e adolescentes neste dia 12 de outubro? Participe da campanha de arrecadação de brinquedos, livros e/ou roupas do Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ).

Os itens doados (brinquedos, livros ou roupas) podem ser novos ou usados desde que estejam em bom estado de conservação. Os pontos de coleta são: guarita da Cidade da Justiça em Rio Branco, sede do TJAC e Fórum Barão do Rio Branco.

As doações podem ser feitas até o próximo dia 10 de outubro, por servidoras e servidores, magistrados e magistradas e qualquer pessoa interessada em contribuir com o lema da campanha “Doe: diversão e distribua sorrisos”. A entrega do material arrecadado será para instituições de acolhimentos de crianças e adolescentes

Compromisso com bem social

O Judiciário do Acre por meio das suas coordenadorias, no caso, a da Infância e Juventude, que é liderada pela desembargadora Regine Ferrari, realiza continuamente o trabalho de articulação de ações para proteção dos direitos dos pequenos e pequenas.

Além da resolução das questões jurisdicionais, a Justiça acreana engaja-se com ações sociais, demonstrando que Justiça é feita no dia-a-dia, na atenção as necessidades básicas de cada ser humano, assim como sempre enfatizou a desembargadora-presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro ao longo da sua gestão.

A campanha de arrecadação de brinquedos, por exemplo, é promovida no Judiciário há mais de 10 anos. Somada a isso, a CIJ promoveu na pandemia entrega de alimentos, materiais esportivos parcerias com outras instituições e organizações sociais, em setembro com a inscrição solidária no processo seletivo para estágio foram arrecadados 852 pacotes de fraldas. Essas são algumas das ações e projetos tocados para promoção e garantia de direitos, especialmente, de crianças e adolescentes.