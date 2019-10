Por 60 votos a 19 o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência nesta terça-feira (22). Eram necessários 49 votos dos 81 membros da Casa. Os três senadores do Acre, Sérgio Petecão (PSD), Mailza Gomes (PP) e Márcio Bittar (MDB) votaram a favor da matéria.

Dentre as alterações nas aposentadorias estão a fixação da idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Essas mudanças valem para trabalhadores que ainda irão entrar no mercado de trabalho. No caso de quem já está trabalhando, há cinco regras de transição para que o trabalhador se aposente antes da idade fixada. As mudanças valem tanto para quem está na iniciativa privada quanto para servidores públicos.

A reforma garante até o momento uma economia de R$ 800 bilhões em uma década, tendo perdido cerca de um terço do impacto em relação ao texto original, que previa economia de R$ 1,2 trilhão no período.

